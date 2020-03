Lassi Tuovi : "On a une opportunité de construire quelque chose"

Samedi soir, Strasbourg a mis fin à la série de quatre victoires de suite de l'Elan Chalon en s'imposant sur place 82 à 79. Les Alsaciens ont fait la course en tête avant de résister au retour des locaux dans le dernier quart-temps.

"J’ai beaucoup parlé aux joueurs du jeu de Chalon, a commenté le coach vainqueur Lassi Tuovi. Ils n’ont pas été exceptionnels à tous les matches. Contre Le Mans, l'ASVEL et Boulazac, ils ont failli perdre donc on savait que si on avait l’occasion de prendre l’avantage dans le match, ce n’était pas suffisant. Ce n’était pas un match facile, surtout pour Boris (Dallo) et Gerry (Blakes) puisque Chalon était inarrêtable dans le dernier quart-temps. Scottie (Reynolds) nous a manqué à ce moment-là. Offensivement, on a eu des moments difficiles mais défensivement on n’a jamais abandonné. Je suis content et je dois donner du crédit aux joueurs pour la façon dont ils sont entrés dans le match et l’esprit qu’ils avaient. Il faut qu’on continue dans cette voie. J’ai apprécié le travail de Devonte (Upson) et Gerry, c’est exactement ce que j’attendais d’eux. Il y a une bonne connexion entre Gabe (York) et Gerry. Il y avait des risques, puisqu’ils ont tous les deux un esprit de shooteur, mais il y avait surtout une belle opportunité. Parfois c’est difficile de faire cohabiter deux shooteurs. C’est notre challenge ! Scottie va les aider à son retour. En plus de ça j’étais ravi de la façon dont ils ont joué en défense, surtout sur (Justin) Robinson.