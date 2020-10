Lassi Tuovi : "On est un peu fou par moment mais j’aime vraiment beaucoup l’état d’esprit"

Si tout n'a pas été parfait mercredi soir contre Orléans, Strasbourg a retrouvé la victoire en même temps que le Rhénus. Après son succès à Chalon-sur-Saône samedi dernier, la SIG s'est imposée contre Orléans 97 à 91. Après la rencontre*, Lassi Tuovi n'a pas caché sa satisfaction, même s'il a bien entendu noté que son équipe devait encore corriger beaucoup de choses.

"Une victoire est une victoire. Orléans est l’équipe avec le jeu le plus rapide que nous ayons joué. On a pu le voir durant la première mi-temps, on courait après eux tout le temps. Ce que nous avons fait contre Chalon en termes d’activité n’a pas fonctionné aujourd’hui et en cela il faut donner du crédit à Orléans. Ils l’avaient déjà fait quand ils avaient détruit Cholet mais ça a mis du temps pour que l’on comprenne. Bien sûr, personne ne veut encaisser 91 points à domicile mais pour un premier match de retour au Rhenus nous le gagnons même si on aurait pu mieux faire devant nos fans. Aujourd’hui, nous sommes encore en recherche de pas mal de choses et surtout de réussir à trouver la bonne balance entre vitesse et tempo plus lent. Selon moi pour jouer vite, il faut aussi savoir se montrer actif et cohérent dans sa manière de jouer. Mais pour le moment, on est un peu fou par moment et inconstant mais j’aime vraiment beaucoup l’état d’esprit de ce groupe. On le voit dans la bataille du rebond par exemple ou dans la volonté de partager. Nous sommes encore tôt dans la saison et dans le processus qui doit mener vers ce que nous voulons. On sait qu’on a encore beaucoup de travail mais les joueurs ont envie de progresser et de bien faire donc remettons-nous au travail dès demain. En attendant, cette victoire fait du bien."