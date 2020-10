Lassi Tuovi : "Pour la première fois, j’ai vu un peu de folie dans notre équipe"

Lundi soir en match reporté de la deuxième journée de Jeep ELITE, la SIG Strasbourg a battu le Boulazac Basket Dordogne 100 à 84. Une avance importante et pourtant, après une minute de jouée dans le dernier quart-temps, le coach Lassi Tuovi a du prendre un temps-mort. Le BBD était en effet revenu à égalité après un 7-0 en sa faveur (70 partout). Derrière, la SIG a passé 30 points aux Périgourdins.

"Je suis content de la victoire, avouait Lassi Tuovi après la rencontre. Mais je pense que lorsque je prends le temps-mort à 70-70, pour tout le monde il y a eu un air de « déjà vu », mais je suis satisfait de ce que j’ai vu après. Pour la première fois j’ai vu un peu de folie dans notre équipe : de la folie positive ! C’est ce genre de moments qui comptent et non sans conséquence car on gagne derrière. Ce n’est pas juste un « allez allez » et après… plus rien derrière. L’état d’esprit, la révolte étaient bien. Cette victoire est un petit pas mais elle est bonne à prendre et on va en ressortir meilleur de part plusieurs aspects.

Je tiens à donner du crédit à la performance de Boulazac. Ils n’ont jamais abandonné. Ils vont gagner des victoires très prochainement c’est certain."