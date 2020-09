Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Au début c’est au mental et à l’envie que ça se jouera"

C'est le premier match officiel de la saison de Strasbourg. Après une préparation compliquée, la SIG joue ce samedi soir au Mans pour la première journée de Jeep ELITE. La partie s'annonce difficile pour les Alsaciens qui affrontent une formation du MSB qui a réalisé de gros matchs de préparation ces deux dernières semaines. S'exprimant sur le site Internet de son club, l'entraîneur Lassi Tuovi ne veut pas se plaindre de la situation.

"(Il est) inutile de se dire qu’un tel ou un tel a passé une meilleure préparation que nous. Je n’y crois pas trop… Tout le monde a connu des difficultés et personne ne sera prêt. Ce n’est pas ça qui va nous arrêter. Au début c’est au mental et à l’envie que ça se jouera. Et, de ce point de vue, notre équipe sera prête.

[...] Tout le monde est super excité et impatient de jouer. On l’a déjà vu contre Bamberg mais demain (samedi) c’est encore plus fort. Le Mans est une équipe toujours difficile à manœuvrer, je pense que c’est un bon premier test pour cette équipe en Jeep ÉLITE."