Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Bonzie... Je souhaite que les fans puissent le revoir jouer ici une dernière fois"

Outre le carton de David Holston, un autre joueur s'est illustré en Jeep ELITE mercredi soir. Il s'agit de Bonzie Colson. L'ailier de Strasbourg a cumulé 34 points à 13/15 aux tirs, 8 rebonds et 4 interceptions pour 44 d'évaluation (un record en Jeep ELITE pour un joueur de la SIG) en 29 minutes pour permettre à la SIG Strasbourg de l'emporter 100 à 81 contre les Metropolitans 92. Une dernière performance à domicile qui en dit long sur sa magnifique saison en Alsace. Alors que le club n'est pas sûr de pouvoir accueillir la rencontre du quart de finale des phases finales, à cause de l'EuroBasket Féminin, son entraîneur Lassi Tuovi espère que le public du Rhénus pourra profiter une dernière fois de celui qui devrait logiquement être élu MVP de la saison.

"Bonzie… Je souhaite que les fans puissent le revoir jouer ici une dernière fois, a-t-il avoué devant la presse après le match*. Pour moi la performance de Bonzie ne se résume pas à sa ligne de stats. La chose la plus importante est comment il a été sur le terrain, son attitude. Mais ce n’est pas que ce soir. Même quand il ne score pas, il a la bonne attitude sur le terrain. Il est souriant, parle et motive ses partenaires. C’est aussi ça son talent. C’est ce qui fait des joueurs, de grands joueurs. Il a la détermination et forcément un peu d’égo et de confiance en lui car il veut toujours être au top, mais cette détermination il l’a en prenant du plaisir en jouant avec les autres."

Quant au natif de Washington D.C., il ne veut pas s'attarder sur sa performance ou les titres individuels. Il veut continuer d'avancer en équipe, alors que son équipe a gagné deux fois de suite.

"Est-ce que je pense au titre de MVP en fin de saison ?... On verra. Je suis concentré sur le jeu. Je vais continuer à jouer à fond, faire ce que je sais faire. Je viens sur le terrain pour faire de mon mieux et mes coéquipiers m’aident à y parvenir. J’ai fait un gros match, mais c’est une victoire de l’équipe. Il n’y a qu’à voir le plaisir qu’on a pris encore ce soir à jouer tous ensemble.

J’ai faim de jouer, j’ai faim de victoires et je peux dire que je ne suis pas le seul. Tous les gars dans cette équipe ont cet état d’esprit. On a connu des hauts et des bas cette saison, mais on continue d’avancer. Nous avons faim et nous sommes ambitieux. Nous voulons gagner tous les matches, peu importe les circonstances ou l’adversaire en face de nous."