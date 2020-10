Lassi Tuovi (Strasbourg) : "C’est aussi la mentalité et l’envie qui ont fait la différence"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Battu au Mans en ouverture du Championnat, Strasbourg enchaînait un deuxième déplacement pour son deuxième match de Jeep Élite, samedi à Chalon-sur-Saône. Et face à un Élan en grande difficulté, les Alsaciens ont décroché la victoire, 76-54, après un dernier quart à sens unique (30-13). De quoi lancer la saison ? Le coach Lassi Tuovi, en tout cas, a apprécié ce qu'il a vu au Colisée, comme il l'explique sur le site officiel de la SIG :

"Quand tu encaisses quasiment 100 points lors de ton premier match, tu sais qu’il y a une chose à travailler durant la semaine : la défense. De plus, lorsque tu joues une équipe qui est en difficulté en ce moment comme Chalon, il ne faut jamais croire trop vite que tu as gagné. Il faut savoir rester dans son match et garder la confiance de son côté. Ce soir on n’encaisse que 54 points et, de surcroit, lors d’un match à l’extérieur… Tout est dit pour moi, c’est bien."

"Je tiens à donner du crédit à mon staff, car nous avons très bien préparé ce match durant la semaine. Les joueurs ont très bien exécuté le plan de jeu mais 54 points... Ce n’est pas juste de la tactique c’est aussi la mentalité et l’envie affichées par les joueurs ce soir qui a fait la différence. Je retiens aussi que, lorsque nous ne mettions pas nos tirs, nous avons su reprendre confiance offensivement en repartant sur un bon travail défensif dans un premier temps, pour ensuite reprendre confiance. Nos shooteurs ne l’avait pas cette confiance, mais elle est revenue grâce à nos intérieurs dans le 3e quart-temps."