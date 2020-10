Lassi Tuovi (Strasbourg) : "C’est inacceptable... Rien de plus à dire : inacceptable !"

Avec 53 points encaissés en 17 minutes 30, de la 23e minute au buzzer final, la SIG Strasbourg s'est tirée une balle dans le pied samedi après-midi au Rhénus. A tel point que l'équipe de Lassi Tuovi, qui menait pourtant de 19 unités lors de cette même 23e minute (60-41), s'est inclinée 94 à 83 sur son parquet. Fort logiquement, son entraîneur finlandais était furieux après la rencontre devant la presse*.

"C’est inacceptable... Rien de plus à dire : inacceptable ! Peu importe, qui, comment, quand, le coach, les joueurs. Simplement c’est inacceptable pour ce club, pour les supporters, pour les partenaires de ce club. Parfois on a l’impression que l’ADN de son équipe est trop important pour ce qui se passe. Nous n’avons pas abandonné mais nous avons perdu tout le reste. Les lumières se sont éteintes. C’est très difficile car nous avons travaillé très dur cette semaine. Il y avait de l’envie, du respect des consignes et vraiment de l’envie mais ce n’est pas assez pour gagner ce genre de match. On sait quelle est la seule façon pour notre adversaire de revenir quand on mène et domine. On l’a vu contre Le Mans, contre Limoges et on sait qu’ils vont nous rentrer dedans, jouer physique. Tu n’es pas obligé de gagner cette bataille sur le moment pour gagner le match mais tu dois y répondre pour ne pas mettre ton adversaire en confiance… Et ce n’était pas le cas, on ne le fait pas, encore… C’est du déjà vu hélas. Je suis très inquiet, nous allons analyser ça "