Lassi Tuovi (Strasbourg) : "C’est l’état de fraicheur le jour du match qui compte"

Crédit photo : Jules Roche

Le technicien strasbourgeois Lassi Tuovi (34 ans) et la SIG Strasbourg reçoivent les Metropolitans 92 pour le dernier match de la saison régulière au Rhénus. Strasbourg veut gagner absolument cette rencontre car elle leur permettrait de rester quatrième au classement et à plusieurs victoires de Bourg (5e) et Boulogne-Levallois (6e). Strasbourg ira d'ailleurs à la JL Bourg ce lundi pour son avant-dernier match. Le coach Lassi Tuovi s'est exprimé pour le site de la SIG sur ce match.

"On joue pour conserver notre place"

"Il ne reste plus que 4 matches, rappelle-t-il. On joue pour conserver notre place, mais surtout on va jouer deux équipes qui sont dans la même logique : Bourg la semaine prochaine et Boulogne-Levallois dès demain. On a gagné le match aller, donc nous sommes dans une bonne situation. Il y quelque temps, on lisait qu’ils étaient en perte de vitesse, mais ils sont là, ils ont perdu à Nanterre mais viennent de détruire LDLC ASVEL. A ce moment de la saison, je l’ai déjà dit, c’est l’état de fraicheur le jour du match qui compte. Après notre victoire au Portel on voit des sourires sur les visages, ça ne parle pas de fatigue. Pour être honnête je m’attends à un bon match demain. Nous les avions battus à l'aller car nous avions su nous montrer actifs et intenses en défense. J'attends le même genre d'efforts de mes joueurs demain. Ce match est un gros défi défensivement pour nous. Il faudra réussir à les maintenir à des niveaux offensifs très basé."

Le capitaine DeAndre Lansdowne ne sera probablement pas de la rencontre, toujours blessé à la cheville." Il ne s’est pas entraîné mais sa situation évolue positivement. C’est au jour le jour le concernant. On verra bien demain, mais pour le moment je dirai qu’il est encore incertain. Aucun risque ne sera pris en le faisant revenir trop tôt."

Pour son dernier match de la saison régulière au Rhénus, la SIG Strasbourg veut bien finir avant de faire un road trip à Châlons-Reims, à la JL Bourg et à Monaco.