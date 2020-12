Lassi Tuovi (Strasbourg) : "C’est la deuxième fois qu’on exécute très bien ce qu’on avait prévu"

Mardi dernier, Strasbourg s'était largement imposé en Ligue des Champions (BCL) contre Peristeri. Samedi soir, rebelotte : la SIG n'a fait qu'une bouchée de l'Elan Béarnais (94-71). Du début à la fin, l'équipe de Lassi Tuovi a été sérieuse, au plus grand plaisir de son coach qui s'est exprimé après la rencontre*.

"C’était un match plaisant ! C’est la deuxième fois qu’on exécute très bien ce qu’on avait prévu et qu’on joue un match très défensif. On a contrôlé notre défense. Le dernier match qu’on a joué au Rhenus en Jeep ÉLITE était face au Portel et depuis, beaucoup de choses ont changé et pas seulement au niveau tactique ou de l’état d’esprit. Il y a aussi l’identité de l’équipe. Peristeri était un bon match, mais tu ne sais pas si c’est dû au long break où tu as fait le plein d’énergie. Après tu continues à faire la même chose, et tu commences à construire quelque chose. C’est justement ce que j’ai dit aux joueurs après le match. Je suis satisfait de voir qu’ils s’améliorent et grandissent match après match.

Si on regarde les changements dans le 5 majeur, depuis que Lansdowne sort du banc, à Riga, face à Peristeri et ce soir, il est incroyable ! Et ce n’est pas parce qu’il est meilleur sur le banc ou que Bohacik est mieux dans le 5 de départ. C’est une question de combinaisons. On a appris à connaître les meilleures rotations, trouver l’équilibre. Ça nous a aidé à garder le contrôle du match."