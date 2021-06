Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Ce genre de soirée fait que l’équipe sort grandie et meilleure"

Après avoir perdu deux fois de suite pour la première fois de la saison de Jeep ELITE, la SIG Strasbourg est parvenue à l'emporter 80 à 74 ce dimanche sur le parquet de l'ESSM Le Portel. Les Alsaciens n'ont pas été parfaits face à la défense rugueuse des Nordistes (20 balles perdues) mais ont du trouver des solutions pour finir à +6, notamment par l'intermédiaire de leur nouvel arrière Kris Richard (15 points à 5/8 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 fautes provoquées en 32 minutes).

"Ce qui m’a plu ce (dimanche) soir, c’est qu’on a su s’adapter au jeu du Portel durant le match, a commenté après la rencontre le coach vainqueur Lassi Tuovi*. C’est une équipe très agressive, active, qui joue à l’énergie et surtout à domicile. Ils ont su nous poser de gros problèmes durant le 2ème quart-temps. Je crois même qu’avant le dernier panier nous avions plus de pertes de balles que de tirs. Ce n’était pas un problème de concentration. Il faut donner du crédit au Portel : ils étaient partout. On savait qu’en s’adaptant à cela en deuxième mi-temps, on pouvait reprendre le contrôle même si on manquait des tirs. Nous jouons avec de nouveaux joueurs, d’autres manquent, par conséquent ce groupe n’a pas encore d’expérience ensemble. Ce soir nous avons une première vraie expérience ensemble. Nous n’avons pas forcément très bien joué, mais nous avons su réagir et nous adapter au fil du match. On sait que dans le sport, c’est ce genre de soirée qui fait que l’équipe sort grandi et meilleure".