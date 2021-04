Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Cela montre à quel point nous avons appris et progressé ces derniers mois"

Pour son troisième match en quatre jours, la SIG Strasbourg a dominé l'ASVEL ce mardi soir. Les Alsaciens, qui ont compté jusqu'à 11 points de retard, ont su trouver la clé face à l'armada rhodanienne. Dans le troisième quart-temps, les locaux ont fait l'écart avant de résister au retour des champions de France 2019 en fin de rencontre pour l'emporter 98-95. Une victoire qui confirme une fois de plus la compétitivité et le coeur de l'équipe de Lassi Tuovi. Devant la presse après la rencontre (propos retranscris sur sigstrasbourg.fr), le technicien finlandais s'est montré élogieux au sujet de son groupe :

"Je suis fier de mon équipe. Quand tu joues trois matches en cinq jours et que tu affrontes ce genre d’équipe, tu sais que la motivation sera toujours là. Mais, ce soir, je le redis je suis fier de mes joueurs et je suis fier de mon staff aussi. Quand je vois notre deuxième mi-temps et la manière dont nous avons su élever notre niveau, cela montre à quel point nous avons appris et progressé ces derniers mois. Pour moi c’est l’élément clé à retenir ce (mardi) soir. Après le match face à Monaco nous avons su rebondir face à Roanne et ce soir nous avons su réagir ! Notre identité c’est de jouer physique et un basket débridé. Ce dernier quart est un peu à l’image de notre histoire. Quand l’adversaire devient encore plus agressif en nous mettant la pression, nous avons la mauvaise habitude de freiner. Nous avons fait cette erreur au début du 4ème quart et on s’est fait peur à la fin. En face c’est Antoine Diot, on le connait et on sait tous ce qu’il peut faire, et a déjà fait, pour ramener son équipe dans un match. Je pense que ce soir nous leur avons laissé l’opportunité de revenir dans le match. Nous aurions dû mettre plus de pression pour éviter ça et verrouiller le match plus tôt. Mais ils mettent de très gros shoots et c’est aussi pour cela que c’est une bonne équipe d’Euroleague. Notre équipe n’abandonne jamais, n’a pas peur et c’est avec cet état d’esprit que de bonnes choses arrivent. C’est aussi ce côté mental qui nous permet de gagner et pas simplement le côté tactique."