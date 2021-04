Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Cholet a été bon lors de ses cinq derniers matches"

Ce samedi à 20h, la SIG Strasbourg joue chez Cholet Basket. Les Alsaciens restent sur deux sorties difficiles en Jeep ELITE, avec une défaite à Pau suivie d'une courte victoire contre Nanterre. Chez les Maugeois, les Alsaciens doivent se méfier car l'équipe d'Erman Kunter est compétitive. Ce n'est pas ses deux dernières défaites d'un point, contre Limoges (81-82) puis au Mans (85-84) qui doivent laisser penser le contraire.

"Cholet a gagné trois matches de suite avant de perdre face à Limoges sur un shoot de (Philip) Scrubb et hier (jeudi) ils auraient dû gagner face au Mans, a commenté l'entraîneur de la SIG Lassi Tuovi sur le site Internet de son club. Ils devraient être à 5-0 selon moi. C’est un élément à prendre en compte dans notre plan de jeu. Ils ont été bons lors de leurs cinq derniers matchs. Si on analyse les faits, ils ont Stockton, Hrovat, Kromah, Jones et Miller qui sont, tous les cinq, à plus de 12 points de moyenne lors de ces 5 matches. C’est énorme."