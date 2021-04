Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Je n'ai pas vu de concentration"

Après sept victoires de suite en Jeep ELITE, Strasbourg s'est incliné chez l'avant-dernier du championnat, l'Elan Béarnais (73-69). Les Alsaciens, peut-être fatigués (et notamment mentalement) après leur qualification au Final 8 de la Ligue des Champions (BCL), n'ont pas mis les ingrédients pour réaliser un bon match a constaté leur entraîneur Lassi Tuovi :

"Avant tout je félicite Pau pour leur victoire, a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match*. Ils ont connu des moments difficiles avec des blessures et changements. Leur nouveau meneur (Jay Threatt, ndlr) est arrivé, ils vont aller mieux. Concernant le match, nous ne méritions pas de gagner ce (samedi) soir. Le basket est un sport dans lequel il faut respecter l’adversaire. Si tu ne le fais pas, tu ne mérites pas de gagner. Je pense que ce soir Pau était plus prêt et humble et c’est pour cela qu’ils gagnent ce soir. Nous avons montré que nous avions de l’énergie. Nous ne nous cacherons pas derrière ce genre d’excuses car le staff médical a fait un excellent travail de ce côté-là ces derniers jours.

Ce (samedi) soir, surtout, je n’ai pas vu de concentration. Je regarde combien de joueurs nous avons et les rendements au final... Je ne sais pas s’ils étaient déjà au Final 8 dans leur tête ou encore en mode « Champagne Shower », mais une chose est certaine, aujourd’hui nous n’étions pas là. Nous ne sommes pas une équipe qui peut gagner grâce à plusieurs fortes individualités. Nous avons besoin d’un collectif, d’être ensemble et complet et c’est ce qui manquait. Voilà la raison. Le problème ne venait jamais du même joueur. Nous avons essayé de changer, plusieurs rotations, mais nous n’avons pas trouvé la bonne combinaison. C’est une soirée difficile pour tout le monde. Leur défense était agressive, ils ont tué notre passing game et je les ai trouvés meilleur que ce que j’ai vu en vidéo de leurs derniers matches. Il n’y a pas à chercher plus loin. Pau a su élever son niveau et nous non. Ils ont mérité cette victoire."