Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Je retiens le bon état d’esprit"

Samedi soir, la SIG Strasbourg a compté jusqu'à 20 points d'avance avant de voir l'équipe locale, l'Elan Béarnais, revenir petit à petit puis les dépasser avant de finir devant (74-73). Limité à sept joueurs professionnels (Ali Traoré est suspendu et Jérémy Nzeulie à l'arrêt suite à une chute mercredi chez le BC Lietkabelis), l'équipe alsacienne a craqué à la sortie de Damien Inglis (expulsé après avoir écopé de deux fautes techniques). Malgré tout, le nouvel entraîneur Lassi Tuovi (qui a succédé à Vincent Collet le dimanche 26 janvier) a vu du positif dans la prestation de son groupe. De quoi bientôt mettre fin à la série de 12 défaites toutes compétitions confondues ?

"Avant tout je tiens à dire que je suis fier des gars, a-t-il déclaré devant la presse après la rencontre*. Nous avons eu une semaine difficile avec les voyages et peu de temps pour se préparer. Ce match était notre objectif de la semaine. Nous venions ici pour gagner et même si ce n’est pas le cas, dans un certain sens je suis fier d’eux car ce n’était pas simple.

Je veux aussi féliciter Pau. Je sais qu’ils vivent des moments difficiles eux aussi, et ils ont montré qu’ils n’abandonnaient pas et notamment en deuxième mi-temps. Cette défaite fait mal mais ce n’est pas fini. Tout le monde a vu qu’on était proche de gagner mais à la fin...

On a montré de bonnes choses dans la défaite et je retiens le bon état d’esprit qu’on a montré. Ce n’était pas notre soir mais si nous continuons à travailler et à afficher le même état d’esprit, les choses vont tourner en notre faveur. Il faut retenir qu’on démarre les matches sérieusement, en Lituanie et ce (samedi) soir encore, que l’état d’esprit est bon et que l’enthousiasme de jouer est de retour. Mais il y a ces derniers instants sur lesquels nous devons travailler pour apprendre de nos erreurs et comprendre les raisons pour lesquelles on perd ce match. La perte de Damien était un tournant. La rotation est courte et quand il doit rejoindre le vestiaire ça devient encore plus compliqué. Il a montré avant cela, en première mi-temps, qu’il était important dans la présence aux rebonds. Forcément qu’en ayant que lui, Artsiom et Essome la rotation est courte. En perdre un en plus pendant le match rend les choses encore plus difficiles. Je retiens de cette semaine qu’on a pris une direction qui est la bonne mais nous sommes tributaires de notre faible rotation. Nous avons besoin d’aide très rapidement."