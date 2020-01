Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Je suis intimement persuadé que nous pouvons faire quelque chose tous ensemble"

Ce mercredi soir, la SIG Strasbourg va jouer son premier match sous l'ère Lassi Tuovi. Le technicien finlandais, qui a repris le coaching de l'équipe première suite à l'éviction de Vincent Collet samedi soir, va conduire un effectif de huit professionnels - Ali Traoré est mis à pied - pour affronter le BC Lietkabelis en Ligue des Champions. Si ce match compte pour du beurre comptablement, puisque la SIG ne peut plus se qualifier en huitième de finale de la compétition, il peut être le début d'une nouvelle dynamique. Bien jouer et gagner serait donc être bénéfique.

"Le match n’a pas d’enjeu sportif contrairement à celui de samedi à Pau, explique le jeune technicien (33 ans) sur sigstrasbourg.fr . Mais nous ne pouvons pas attendre samedi pour changer des choses. Nous allons en Lituanie en ayant la pression car c’est un nouveau départ et nous devons mettre des choses en place en vue de samedi. Lietkabelis joue pour se qualifier en plus. Nous devons jouer à fond pour respecter l’adversaire, les enjeux et le basket. Ce match doit nous motiver pour arriver avec plus de confiance à Pau mais surtout afin de stopper cette série de défaites !"

L'assistant de l'équipe nationale masculine de Finlande dit encore croire au groupe de la SIG, malgré sa série de 10 défaites et ses prestations parfois très faiblardes, notamment en défense.

"Je ne serais pas là si je ne croyais pas en ce groupe ! Je suis intimement persuadé que nous pouvons faire quelque chose tous ensemble. [...] Nous devons jouer avec plus d’énergie et selon moi tout démarre par la défense. La manière dont nous défendons défini le jeu que nous déployons derrière. Nous ne devons pas avoir peur de défendre et même de faire parfois des erreurs. Le plus important est que notre défense doit être en place et que les équipes que l’on affronte se disent c’est difficile d’attaquer face à leur défense."