Lassi Tuovi (Strasbourg) : "L'équipe est capable de répondre présente même s’il manque un joueur"

En s'imposant 79-72 sur le parquet de Champagne Basket samedi soir, Strasbourg a signé sa troisième victoire de suite, sortant ainsi d'une période plus compliquée. La SIG, diminuée avec l'absence de ses pivots, a longtemps été malmenée. L'excellente deuxième mi-temps de Bonzie Colson (19 points sur 26) les a bien aidé à s'en sortir.

« Châlons-Reims a joué de la même façon que nous face aux Metropolitans 92, a commenté l'entraîneur Lassi Tuovi après la rencontre*. Ils avaient leur public, ils étaient fiers de jouer devant eux pour leur dernière à domicile. Ils étaient frais et affichaient une belle énergie. On n'est pas surpris, on savait que sans Morin et Udanoh, ce serait plus compliqué. On a réussi à renverser la tendance en deuxième mi-temps, et à ce moment de la saison, on est fier de chaque victoire. On est dans une partie cruciale de la saison, on sait pour quoi on se bat. Aujourd’hui, on l’emporte une seconde fois face à une équipe qu'on a joué il y a deux semaines chez nous. Bien sûr, c’est important pour nous ! Ike n’était pas là, mais il nous rejoindra pour le match à Bourg-en-Bresse. On a eu beaucoup d’absents cette saison. On a dû s’adapter, mais on a été capable de gagner des matches. C’est quelque chose dont on peut être fier : l’équipe est capable de répondre présente même s’il manque un joueur. On ne regarde pas qui n'est pas là, mais les armes qu’on a sur le moment. »