Lassi Tuovi (Strasbourg) : "L'état d'esprit de cette équipe s'est encore confirmé"

Malgré les absences de Brandon Jefferson et Yannis Morin, malgré l'énergie mentale laissée à Nijni Novgorod en Russie pour le Final 8, malgré la défaite à l'ASVEL et malgré un déficit de 12 points. Malgré tout cela, Strasbourg est parvenu à l'emporter à Dijon mardi soir, 87 à 81 après prolongation. Une prolongation arrachée sur un 3-points de DeAndre Lansdowne. L'entraîneur Lassi Tuovi est revenu sur cette victoire après le match (propos retranscris sur sigstrasbourg.fr) :

"Il y a eu beaucoup de hauts et de bas durant ce match, mais c’est ce qui risque d’arriver à toutes les équipes avec l’enchaînement des matches. C’est impossible de jouer un basket de très haut niveau pendant 40 minutes. C’est l’une des victoires les plus dures de la saison en Jeep ELITE car, gagner ici, n’est pas simple. Je sais que, pour l’emporter à Dijon, il faut être très bon et c’est pour cela que je félicite mes joueurs. C’est l’histoire de la saison. Nous étions loin derrière et on savait qu’ils avaient enchaîné les matches. Si on arrivait à faire quelques stops et marquer des paniers faciles, ils pouvaient devenir nerveux et plus ressentir la fatigue. Les gars ont cru en eux-mêmes et à la fin ça paye. Le quatrième quart-temps est une question de momentum. Dijon peut mettre un 9-0 et le match est fini. Jaromir met de gros shoots et nous porte, mais le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. L’état d’esprit de cette équipe s’est encore confirmé ce soir : ils n’abandonnent jamais. Chaque victoire est importante et battre deux fois le 2ème du championnat signifie, selon moi, quelque chose sur le niveau de cette équipe."