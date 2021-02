Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Le moment est arrivé de monter notre niveau"

La SIG Strasbourg reçoit Cholet Basket ce lundi à 18h au Rhénus. Après un début d'année 2021 réussi, l'équipe de Lassi Tuovi a connu une victoire difficile à Roanne en Jeep ELITE avant de perdre son dernier match de poule - sans conséquence - la semaine passée à Vilnius. L'entraîneur Lassi Tuovi attend que son équipe affiche des progrès dans le jeu, comme il l'a annoncé sur sigstrasbourg.fr :

"Pour être honnête, je ne suis pas vraiment heureux du basket que nous affichons depuis Riga. Nous ne jouons pas au mieux de ce que nous pouvons et devons, mais le moment est arrivé de monter notre niveau. Tout le monde a conscience que demain un gros match nous attend et qu’il va falloir être meilleur."

Il y a trois semaines, Strasbourg avait réalisé une belle performance en s'imposant à Cholet en Coupe de France dans pivot. Cholet était pourtant en pleine bourre. Depuis, l'équipe d'Erman Kunter est revenue sur terre avec une élimination en Ligue des Champions (BCL) suite à un non-match total face à Holon. Néanmoins, la formation maugeoise a de la ressource et voudra prendre sa revanche.

"Evidemment il y a Stockton, qui est en mode MVP cette saison, mais il n’y a pas que ça. Ils sont très physiques et là où nous avons réussi à les surprendre la première fois, ils vont nous attendre cette fois. Les postes 4 et 5 sont très physiques et solides. A nous de savoir y répondre pour ne pas les laisser dans leur zone de confort. Je suis heureux de revoir Gerry Blakes (passé par Strasbourg début 2020, NDLR), mais je ne doute pas qu’il va être motivé pour ce match."