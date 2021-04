Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Les joueurs ont su trouver les ressources et la voie pour gagner"

Mardi soir, Strasbourg a signé sa treizième victoire de la saison (en 18 matches) en s'imposant 81 à 68 à Limoges. Après la rencontre, l'entraîneur de la SIG Lassi Tuovi a reconnu que le niveau de jeu n'était pas élevé mais a su s'en expliquer, tout en se focalisant sur ce que son équipe avait réussi à faire pour l'emporter :

"Je tiens à donner du crédit à mes joueurs, a-t-il commenté sur sigstrasbourg.fr. Nous étions fatigués et Limoges également, ce qui a donné un niveau de jeu qui n’était pas très élevé. C’est un peu le cas dans tous les matches du championnat actuellement. Nous passons plus de temps dans les transports et dans des hôtels qu’à la maison, ce n’est pas sans conséquence sur le jeu. Aujourd’hui, nous n’avons pas vu un match de très haut niveau mais je suis très heureux de gagner. Je veux féliciter mes joueurs qui ont su, dans une période difficile comme celle-là, trouver les ressources et la voie pour gagner. En plus, nous reprenons le panier average. A mes yeux, Limoges est une des tops équipes de la ligue et reprendre ce panier average est important. Nous avons commencé avec beaucoup d’agressivité sur Maciej. C’est un joueur de très grande qualité, mais Limoges n’a peut-être pas eu le temps de préparer ce match à fond et nous avons fait ce choix. Nous avons bien appliqué le plan de jeu et pris la rencontre avec le bon rythme. Nous savions que nous allions avoir un match physique et je suis content de voir que nous gagnons la bataille du rebond, car c’était sans doute l’une des clés pour gagner."