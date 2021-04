Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Lorsque Monaco a commencé à monter le son il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain"

Vendredi soir, Strasbourg n'a pas fait le poids contre l'AS Monaco en deuxième mi-temps. Devant à la pause, les Alsaciens ont subi la réaction des leaders de Jeep ELITE, qui les ont tenu à 13 points marqués en 16 minutes de jeu pour faire la différence et s'imposer 82 à 70 au Rhénus. Après la rencontre, l'entraîneur Lassi Tuovi n'a pu que reconnaître la supériorité de l'équipe adverse.

"Lorsque Monaco a commencé à monter le son il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain, a commenté l'entraîneur finlandais sur sigstrasbourg.fr. C’est une grande équipe, nous pouvons en tirer des leçons pour toujours faire mieux. Je pense que ce n’est pas nous qui perdons, c’est eux qui gagnent. Il est certain que l’on peut jouer juste, mais lorsqu’ils décident d’accélérer, c’est difficile d’y faire face. S’il faut analyser ce match d’un point de vue d’une donnée, c’est notre réussite à 3 points quart temps par quart temps. Nous faisons 3 sur 5 à 3 points dans le premier quart temps et nous marquons 27 points. Pour finir nous sommes à 3 sur 12 après 40 minutes. Cela m’importe peu que nous finissions à 0 sur 7, en revanche il faut pouvoir apporter plus de choses autour pour ne pas se laisser détruire. Nous ne pouvons pas être déçus lorsque nous perdons contre une équipe meilleure. Si je vous disais que nous devions gagner, je me mentirai à moi-même. Monaco était meilleure que nous. Mais nous avons deux autres matchs à venir et nous devons aller de l’avant et accepter que Monaco ait été meilleure, particulièrement dans la seconde période."