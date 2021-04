Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Monaco ? Une défense incroyable"

Ce vendredi soir, la SIG Strasbourg reçoit l'AS Monaco au Rhénus. C'est un choc entre le troisième et le leader de la Jeep ELITE. L'entraîneur de la SIG Strasbourg Lassi Tuovi, qui s'est exprimé sur le site Internet de son club, s'attend à faire face à une grosse défense.

"Monaco est une équipe très agressive défensivement. Demain (vendredi) la pression sur le porteur de la balle, l’intensité dans le jeu va passer plusieurs niveaux, bien plus que face à n’importe quel club de Jeep ÉLITE où qu’on ait joué en BCL. [...] On parle d’une défense qui est incroyable. Ils provoquent beaucoup de pertes de balles et en plus ils laissent très peu de tirs à 3-points à leur adversaire. Si demain (vendredi) on perd 20 ballons et qu’on ne met que six paniers à 3-points, on ne pourra pas gagner. A nous de trouver la solution afin de jouer notre basket."