Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Nous étions fatigués, mais Roanne est une équipe très difficile à jouer"

Strasbourg a eu bien du mal à se défaire d'une équipe de Roanne diminuée samedi soir (78-82) à la Halle Vacheresse. Après la rencontre, l'entraîneur finlandais Lassi Tuovi a reconnu sur la SIG était fatiguée, elle qui a gagné après double prolongation trois jours plus tôt en Ligue des Champions (BCL) contre le VEF Riga.

"Je m’attendais un peu à ce style de match, a-t-il avoué devant la presse après la rencontre*. L’entame a été bonne. Elle était l’illustration du bon travail qu’on a fait pendant deux jours, mais à mes yeux il est clair que Roanne est apparu plus frais que nous ce soir. Nous n’étions pas très réguliers dans ce que nous faisions, mais nous avions un plan de jeu et au final on s’en sort. Nous étions fatigués, mais Roanne est une équipe très difficile à jouer. Ils jouent avec une défense très intense. Ce sont comme des Piranhas qui s’attaquent à tes jambes. Ils t’agressent en continu avec une grosse intensité défensive. Nous n’avons pas pu beaucoup préparer ce match et ça s’est vu par moment. Mais heureusement , nous avons élevé notre niveau dans le troisième quart-temps pour imposer notre jeu et creuser l’écart. J’avais dit ce matin aux joueurs que nous n’avions pas besoin de gagner ce match avant les cinq dernières minutes et que de toute façon il ne fallait pas y compter. Mais, si nous étions bien positionnés lors de ces 5 dernières minutes, nous ne serions pas loin pour remporter ce match. Ce fut le cas. Ce soir encore je suis fier de mon équipe."