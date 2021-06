Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Nous manquions d'armes"

Lundi soir, la SIG Strasbourg s'est inclinée à domicile contre la JL Bourg (73-81). Privés de DeAndre Lansdwone, Kris Richard (remplaçant médical de Brandon Jefferson) et Yannis Morin, Strasbourg manquait de joueurs 48 heures après sa victoire contre Champagne Basket. L'entraîneur Lassi Tuovi l'a reconnu après la rencontre (propos retranscris sur sigstrasbourg.fr).

"Nous n’avons pas réussi à trouver de bonnes solutions offensivement et cela a eu un effet sur notre défense. On l’a surtout senti dans le deuxième quart-temps. Je suis triste car pour moi le basket moderne ce n’est pas faire jouer ces joueurs 32 minutes ou plus. Que tu t’appelles Brandon Jefferson, Bonzie Colson ou Ishmail Wainright, ce n’est pas ça le jeu. Là nous sommes obligés de le faire, mais je pense que ça nous coûte le match au final. Nous manquions d’armes pour réussir à l’emporter et finalement le résultat est normal. Bourg n’avait pas plus d’armes, mais ils ont été meilleurs et il faut respecter cela. Nos qualités sont l’énergie et l’envie cette saison. Ce soir on les pousse à commettre 13 pertes de balles par exemple et nous n’avons pas bien su exploiter ces occasions en attaque . Malgré notre activité, ils ont toujours su bien bouger et, dans un sens, c’était une leçon pour nous. Il faudra revoir ce match pour en tirer les conclusions."