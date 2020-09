Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Nous n’avions plus d’essence dans le moteur"

Après avoir joué et gagné son premier match de préparation à Gries-Oberhoffen mercredi, la SIG Strasbourg s'est inclinée par deux fois ce week-end au LuxTrophy, le tournoi de Luxeuil-les-Bains. Dimanche contre la JDA Dijon, l'équipe de Lassi Tuovi a semblé cramé après la pause. L'entraîneur finlandais est revenu sur ce tournoi sur sigstrasbourg.fr :

"C’est la fin d’une longue semaine qui a vu l’arrivée de nouveaux joueurs. De mercredi à hier (samedi), nous avons beaucoup travaillé sur ce que nous voulons cette saison. Aujourd’hui (dimanche) c’était très dur. Nous n’avions plus d’essence dans le moteur. La différence entre les deux équipes s’est bien ressentie en deuxième mi-temps. Mais, le plus important n’est pas là. Nous avons passé du temps ensemble, joué deux matches intéressants et surtout nous avons appris tous ensemble. C’est aussi ça qui est important. Le basket que nous avons montré aujourd’hui n’est pas celui que nous voulons jouer, c’est certain. Cette deuxième mi-temps n’est pas un indicateur à ce niveau. La semaine qui arrive va voir l’arrivée de nouveaux visages et nous allons jouer deux matches très importants. Nous devons progresser. Enfin, je retiens de ce week-end que l’état d’esprit affiché par le groupe est exactement ce que nous souhaitons pour cette année."