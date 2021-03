Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Nous n’avons pas su tuer le match quand il fallait"

Samedi, la SIG Strasbourg s'est imposée 96-92 face à l'Elan Chalon au Rhénus. Les joueurs de Lassi Tuovi ont pris le match par le bon bout, menant 28-15 après un quart-temps (39 à 10 à l'évaluation collective). Mais derrière, elle s'est relâchée et les Bourguignons sont revenus dans la partie. Les Alsaciens ont tout de même réussi à l'emporter, signant leur huitième victoire cette saison en 12 matches de Jeep ELITE.

"Aujourd’hui c’était encore un match en mode roller-coaster, a regretté Lassi Tuovi après le match*. Nous avons montré qu’on pouvait dominer, prendre de belles avances, mais aussi qu’on pouvait laisser l’adversaire revenir dans le match. Nous n’avons pas su tuer le match quand il fallait. Nous n’étions pas heureux après le match à cause de ça. Il faut savoir tuer le match quand il le faut ! Ok, nous gagnons, mais nous devons aussi tirer les leçons dans la victoire. Nous signons une petite série de victoires en Jeep® ÉLITE, c’est bien, mais il faut aussi prendre du recul. Nous n’étions pas à notre meilleur niveau ce soir, mais heureusement nous avons su faire la différence pour gagner, c’est l’essentiel. Le premier quart-temps était incroyable. Nous avons fait des erreurs, mais nous avons parfaitement exécuté le plan. La suite était moins bonne car nous avons plus laisser Chalon jouer leur jeu par moment, mais j’ai apprécié voir mes joueurs trouver des ressources et solutions comme par exemple être agressif sur les rebonds offensifs."