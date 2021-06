Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Nous sommes dans une période de petite crise"

Dans un duel entre équipes très diminuées, Le Mans s'est imposé 88-83 à Strasbourg jeudi soir. Si la SIG est dans le dur, elle a toujours trouvé les ressources pour rebondir. Jusqu'ici. Au Rhénus, malgré la présence de public, elle n'a cette fois pas su retrouver la victoire après sa défaite contre Bourg-en-Bresse trois jours plus tôt. Plus qu'une histoire de fatigue, il s'agissait d'un déficit d'envie selon l'entraîneur Lassi Tuovi, qui s'est exprimé devant la presse* après la rencontre :

"Je félicite Le Mans qui mérite sa victoire. Il n’y a pas de doute, même si nous sommes revenus à 1 point à la fin, nous n’avons pas su mettre les tirs après et Le Mans a su prendre sa victoire. Pour la première fois depuis longtemps nous perdons deux fois de suite et pour la première fois de la saison nous perdons deux fois contre la même équipe en Jeep ÉLITE. Pour la première fois depuis longtemps je le dis : Le Mans en voulait plus que nous.

Ça s’est joué dans la tête. Ils ont un roster très court, ils sont fatigués autant que nous. On a entendu "qu’on jouait trop", comme si on se cherchait des excuses, mais finalement, à ce moment de la saison, l’équipe qui sait mettre ses excuses loin derrière, qui sait être concentrée sur le moment présent, est capable d’attraper la victoire. Nous l’avons fait par le passé mais ce soir, une nouvelle fois je le dis, ils en voulaient plus que nous.

Nous sommes dans une période de petite crise. Ça a commencé avec les blessures, mais c’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler dans le sport. Nous sommes heureux du retour de Kris (Richard) et ce (jeudi) matin la joie était telle qu’on se serait cru à un anniversaire... Ça montre bien où nous en sommes aujourd’hui. Un simple retour est considéré comme un miracle. Ce n’est pas normal, mais nous devons faire avec et juguler cette mini crise en allant de l’avant. C’est le défi de cette fin de saison. Nous n’avons plus le temps de tout changer et il faut avancer, s’adapter et faire front très rapidement".