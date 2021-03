Lassi Tuovi (Strasbourg) : "On n'a pas juste gagné ce match, on a encore appris et grandi en tant qu'équipe"

Jeudi soir, la SIG Strasbourg a signé sa sixième victoire de suite en Jeep ELITE en s'imposant 81 à 78 chez le BCM Gravelines-Dunkerque. L'équipe alsacienne a pris le dessus lors du troisième quart-temps (34 à 17) avant de résister au retour des Nordistes en fin de rencontre. Une victoire au mental alors que la SIG n'a pas pu s'appuyer sur un Bonzie Colson aussi performant que d'habitude, car toujours diminué par se cheville gauche (7 d'évaluation en 36 minutes).

"On n’est pas vraiment bon pour tuer le match, mais d’un autre côté on est resté calme, a estimé l'entraîneur Lassi Tuovi*. Ce dont je suis fier, c’est que j’ai vu un bon collectif et une alchimie sur le terrain. C’était un match dur ! Dans le deuxième quart-temps, Gravelines a imposé son style de jeu et on a suivi. Ensuite, dans le troisième quart-temps, on a pris le contrôle du match. Quand on n’a pas scoré dans le dernier quart-temps, on a donné le match à Gravelines et ils l’ont saisi, car ils jouent vite et prennent des shoots rapides. C’était une bonne expérience pour l’équipe car on s’est beaucoup reposé sur Bonzie (Colson) lors de plusieurs matches. C’est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ce (jeudi) soir, il n’était pas encore à 100% donc les autres ont pris leur responsabilité. On n’a pas juste gagné ce match, on a encore appris et grandi en tant qu’équipe ce soir."