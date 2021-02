Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Pas le plus beau des matches"

Strasbourg a dû attendre un shoot au buzzer manqué par Gregor Hrovat pour être certain de l'emporter face à Cholet ce lundi soir (75-72). Dans ce match, les Alsaciens se sont appuyés sur une solide défense dans les moments-clés pour gagner un troisième match de Jeep Elite consécutif. Faute d'être spectaculaire, cette stratégie a été efficace pour effacer les doutes que pouvait avoir Lassi Tuovi avant l'entre-deux. Le coach finlandais de la SIG est revenu sur ce succès en conférence de presse.

"Je n’étais pas confiant à 100% avant le match. Entre les petits bobos, l’intégration de Ike et le long voyage… Il y avait beaucoup d’incertitudes. Nous avons bien commencé le match, ce qui a montré que la préparation était bonne. Ce soir nous avons vu une bataille avec de la fatigue et beaucoup d’efforts. Ce n’était pas un concours de beauté, pas le plus beau match, mais nous avons empoché la victoire. C’est l’essentiel. Cette équipe se passe bien la balle, mais la fatigue a fait que certains choix n’ont pas été judicieux. Plusieurs fois un joueur était libre de prendre un tir à 5 secondes de la fin de la possession, mais on refait une passe de trop. Mais je retiens qu’on a su bien défendre pour verrouiller la victoire. Il y a deux mois nous aurons surement perdu ce genre de match. L’équipe a grandi en ce sens."

Pour DeAndre Lansdowne, ce match va aussi permettre à son équipe de progresser. Le capitaine strasbourgeois a attendu la deuxième période du match pour se réveiller et il a expliqué en conférence de presse pourquoi son équipe a autant cravaché.

"Quand tu joues ce genre de match très serré et que tu n’as pas ton public c’est difficile. Les fans auraient pu vraiment pu faire pencher la balance plus tôt en nous offrant un momentum. Mais, ce soir on continue de grandir en tant qu’équipe. On a eu besoin de créer notre propre énergie. Dans nos temps forts, on arrivait à produire le basket que l'on voulait. On voulait faire ça pendant 40 minutes mais c'était difficile à cause de l'enchaînement de matches et les voyages : c’est parfois difficile de jouer agressif pendant 40 minutes. Il y a des moments où il faut savoir jouer doucement et c’est aussi en ça que l’équipe grandit, en progressant sur le jeu demi-terrain en attaque et en défense."