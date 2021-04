Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Un match avec des hauts et des bas"

Samedi soir, Strasbourg s'est imposé à Cholet 97 à 90. A la mi-temps, la SIG menait 55 à 41. Mais les locaux sont revenus et menaient même 78 à 74 à 8 minutes de la fin. L'équipe de Lassi Tuovi a remis les ingrédients pour prendre le dessus et signer sa douzième victoire de la saison.

"Les circonstances d’avant match, avec la préparation un peu plus longue a permis de bien commencer, a commenté l'entraîneur finlandais*. Cela donne aussi un match avec des hauts et des bas. Après 15 minutes, Cholet n’avait marqué que 22 points, je pense qu’on peut dire qu’à ce moment nous avions fait un excellent travail. Mais tout va vite. Cholet est difficile à manœuvrer car il y a du talent dans cette équipe. On l’a vu par exemple avec Ian Miller. Si tu t’endors pendant 3min tu te prends forcément un run. Bien sûr nous sommes heureux d’avoir réussi à inverser la tendance à la fin et remporter ce match car, quand on voit nos deux derniers matches, on peut estimer que la confiance était toujours là à la fin. Durant le 3ème quart-temps nous avons baissé le curseur de l’intensité et on sait que si on baisse le niveau, on perd le contrôle du match et le risque de perdre devient important. Je ne sais pas si c’est de la fatigue ou un manque de concentration, mais il fallait que l’équipe se réveille durant ce 3ème quart-temps. Normalement je ne suis pas si vocal et actif au bord du terrain, mais là c’était nécessaire pour certains joueurs.