Lassi Tuovi après Strasbourg - Dijon : "La manière avec laquelle nous l’emportons me rend fier de mon équipe"

Battu à Dijon une semaine plus tôt en quart de finale de Coupe de France, la SIG Strasbourg a pris sa revanche ce samedi. L'équipe de Lassi Tuovi s'est imposée 84 à 78 en imposant une défense de fer, particulièrement dans le troisième quart-temps. De quoi conclure une belle semaine après la large victoire en Ligue des Champions (BCL) contre l'AEK Athènes.

"Ce n’était sans doute pas le plus beau match de tous les temps, mais la manière avec laquelle nous l’emportons et surtout cette deuxième mi-temps, me rend fier de mon équipe, a commenté l'entraîneur Lassi Tuovi sur sigstrasbourg.fr. Il y a une semaine nous avions subi et rejoins les vestiaires après le match en ayant été détruit sur le terrain. Aujourd’hui, nous avions décidé que, peu importe ce qui arrive dans le 3ème quart-temps, nous allions y faire face, être au moins aussi agressif. Quand on joue une équipe de très haut niveau comme Dijon, on ne peut pas tomber dans des schémas de jeu où on shoote 35 fois à 3-points. C’est en étant dur, en étant dans le combat qu’on y arrive. C’est ce qu’on a fait et je suis fier.

Nous avons fait le choix de plus utiliser Yannis et Ike ensemble car ils n’avaient que Loum et Chassang à l’intérieur. Les choix tactiques ont payé mais ils avaient aussi une rotation très courte. Défensivement, nous avions plus de joueurs qu’eux pouvant amener de l’intensité. C’est un des faits qui a permis de nous donner un avantage pour finalement l’emporter. Dans ce genre de match, le momentum est très important. Quand nous avions de gros problème avec Robinson, il a fallu trouver une solution pour le stopper. Bonzie était sur le banc et c’est JB qui était en jeu et quand Holston a commencé a scorer, il a fallu trouver une solution pour le limiter et c’est là aussi un autre qui s’en est occupé. DeAndre n’a pas fait son meilleur match en attaque mais quand il est entré en jeu, il s’est donné est a fait une interception décisive sur Holston…

Voilà des exemples qui illustrent comment nous pourrons gagner ce genre de gros matches. Tous les joueurs sont importants et ce soir tous les joueurs ont eu une intensité des deux côtés du terrain qui était à la hauteur du match et spécialement durant le 3ème quart-temps."