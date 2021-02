Lassi Tuovi au sujet des Metropolitans : "On sent la discipline du groupe"

Ce samedi à partir de 18h, Strasbourg défie les Metropolitans 92 à Levallois. Après sa victoire contre Cholet lundi, les Alsaciens ont eu besoin de se remettre en forme. Car ils affrontent une équipe réputée pour sa rugosité.

"C’est une des meilleures équipes défensivement du championnat, analyse l'entraîneur de la SIG Lassi Tuovi sur le site Internet de son club . Ils ne concèdent que 73 points en moyenne, c’est 7 points de moins que nous et ce qui est marquant c’est la manière dont ils y arrivent. On sent la discipline du groupe. Mais ils restent aussi sur deux défaites, la blessure de (Miralem) Halilovic, la venue d’un nouveau meneur… Ce n’est pas forcément une bonne période pour eux en ce moment. Mais quand même, c’est un premier indicateur montrant que nous allons devoir nous battre pour gagner."

Avec 6 victoires en 10 rencontres, la SIG a moyen de se rapprocher de l'un des favoris du championnat, qui compte 8 succès en 11 matches. De quoi s'installer dans la partie haute du classement.

"Nous avons perdu au Mans et à Nanterre en lâchant en deuxième mi-temps. Nous allons pouvoir nous mesurer à une équipe du Top 5 et ce sera intéressant de voir comment nous avons appris et progressé depuis. Peu importe ce qui arrive durant le match en 1ère mi-temps, le moment clé est plus tard et il sera intéressant de voir où nous en sommes. Je suis très excité à l’idée de ce match demain et je sais que mes joueurs aussi."