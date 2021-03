Lassi Tuovi avant d'affronter Dijon : "Depuis deux jours je mets une grosse pression sur mes joueurs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Sans Ike Udanoh et Jaromir Bohacik la semaine passée lors de la lourde défaite en Bourgogne (63-83), la SIG Strasbourg s'est bien reprise en Basketball Champions face à l'AEK Athènes. Mais le calendrier remodelé de la Jeep ÉLITE fait que la formation alsacienne affrontera David Holson et ses coéquipiers pour la deuxième fois en une semaine.

Pas satisfait de la dernière sortie en championnat de son équipe, l'entraîneur finlandais a haussé la voix à l'entraînement. "Depuis deux jours je mets une grosse pression sur mes joueurs, car, à mes yeux, nous n’avons pas été bon à Dijon, explique-t-il sur le site du club. On pourra dire qu’on était fatigué, mais nous n’avons joué collectif et surtout nous n’étions pas intelligents dans nos choix. Et, pour battre Dijon, il faut être très bon. C’est un très beau défi que de tout faire pour corriger cela en une semaine."

"C’est avant tout dans la tête que ça va se jouer"

L'entraîneur alsacien s'est également montré élogieux envers la JDA Dijon, deuxième de Jeep ÉLITE avec 12 victoires et 3 défaites. "Ils sont très très bien organisés, enchaîne-t-il. Comme je l’ai dit après le match la semaine dernière, c’est une machine ! Tu dois être créatif pour les stopper. Il ne faut surtout pas tomber dans le rapport de force « machine contre machine ». C’est avant tout dans la tête que ça va se jouer. La deuxième mi-temps à Dijon, ce que j’en retiens, c’est qu’on avait l’impression de voir un match entre des hommes et des garçons. Ils étaient plus physiques, plus dans le combat et avaient plus d’énergie. Demain (ce soir), c’est la chose sur laquelle j’attends mes joueurs. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur." Avec une équipe au complet et à domicile, Lassi Tuovi espère que ses joueurs monteront un tout autre visage, ce soir (18h).