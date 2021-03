Lassi Tuovi avant Gravelines - Strasbourg : "Briante Weber est en mode MVP"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

48 heures après son match de Ligue des Champions (BCL) à Athènes, Strasbourg joue en Jeep ELITE à Gravelines contre le Basket Club Maritime. Sans être repassé par l'Alsace et avant de se rendre à Dijon pour un quart de finale de Coupe de France, la SIG va faire face à une équipe qui a largement remanié son effectif et qui affiche de bons résultats dernièrement. Avec les signatures successives d'Erik McCree, Gavin Ware, Briante Weber et Aleksej Nikolic, ce sont les quatre meilleurs marqueurs des deux derniers matches qui sont arrivés en cours de saison. L'ancien meneur des Metropolitans 92 semble particulièrement en forme (21,8 d'évaluation en 27 minutes après cinq matches de Jeep ELITE).

"Gravelines est une équipe qui a le vent en poupe depuis l’arrivée de Briante Weber. Il est en mode MVP", estime l'entraîneur de la SIG Strasbourg Lassi Tuovi sur sigstrasbourg.fr. Ils semblent être dans un bel état de fraicheur et jouent un peu comme s’ils étaient en lune de miel suite aux dernières arrivées. Ce match à Sportica sera un gros défi pour nous. [...] Ils jouent en mode « fast and furious ». Il faudra que nous arrivions à calmer le tempo du match et à garder le contrôle. Si ce n’est pas le cas, ça risque d’être 40 minutes de carnaval pour eux !"

Forfait mardi à Athènes à cause d'une douleur à la cheville gauche, Bonzie Colson va se tester ce jeudi pour voir s'il pourra cette fois tenir son rang. Entre-deux à 17h, match à suivre sur LNB TV.