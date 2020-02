Lassi Tuovi avant Pau - Strasbourg : "Leur ligne arrière qui peut prendre feu"

Après 11 défaites de suite, la SIG Strasbourg joue chez l'Elan Béarnais ce samedi soir pour la 21e journée de Jeep ELITE. C'est un déplacement compliqué chez une équipe ayant le même bilan en championnat (8 victoires et 12 défaites), la dynamique étant moins catastrophique pour les Béarnais. Surtout que les Alsaciens sont diminués avec la mise à pied d'Ali Traoré (dont on ne sait toujours pas quand il sera réintégré) et les pépins physiques de Jérémy Nzeulie suite à une chute mercredi lors du match à Panavezys. Ce dernier est d'ailleurs incertain. L'équipe de Lassi Tuovi pourrait compter seulement sept joueurs professionnels...

Boris Dallo, joueur à tout faire très responsabilisé, devra se démultiplier. Il espère que la SIG sera capable de rééditer sa bonne première mi-temps de mercredi face au BC Lietkabelis.

"On a essayé de mettre beaucoup d’intensité et surtout en défense, commente le Nantais sur sigstrasbourg.fr. On l’a plutôt bien fait pendant 25 minutes. Mais on a eu un trou noir et après on a couru après le score. Je pense qu’il y a du positif à tirer de ce match. On a posé certaines bases pour le match à venir contre Pau."