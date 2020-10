Lassi Tuovi avant Strasbourg - Limoges : "C'est l’équipe la plus à même d’être déjà prête cette saison"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce lundi soir, Strasbourg reçoit Limoges pour la quatrième journée de Jeep ELITE. Cette affiche, qui faisait office de choc de la Pro A il y a cinq ans, reste belle entre deux équipes qui ont fait confiance à un staff ambitieux et dynamique, et un groupe qui prône des valeurs d'engagement et collectives. Après deux victoires de suite, le staff de la SIG Strasbourg se méfie du CSP qui arrive avec la même série de succès et le même bilan (une seule défaite après trois rencontres).

"Nous avons sérieusement préparé ce match, annonce Lassi Tuovi sur le site Internet de son club. Nous avons deux styles d’équipe différents. Limoges a conservé huit joueurs de la saison passée et le coach est toujours le même. Donc, pour moi, c’est l’équipe la plus à même d’être déjà prête cette saison. De notre côté, tout le monde connait notre situation, c’est inutile d’en reparler. Nous sommes différents également en terme de jeu. Nous jouons beaucoup de possessions. Nous prenons 10 tirs de plus que Limoges par match par exemple. Le tempo du match sera un des éléments importants. Qui va contrôler le rythme du match ? Voilà la clé de ce match."

Interrogé par France Bleu Limousin, le coach du CSP Mehdy Mary parle aussi du rythme de la rencontre.

"C'est l'équipe qui joue le plus de contres attaques du championnat, confirme-t-il. C'est un point déterminant. C'est en lien avec leur valeur athlétique. A nous de limiter cet impact là. A nous de désorganiser leur attaque."

Entre-deux à 21h, match à suivre sur L'Equipe.