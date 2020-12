Lassi Tuovi avant Strasbourg - Pau : "Nous avons perdu plusieurs fois à la maison et il faut stopper ça"

Battu par Limoges, Le Portel ou encore le Rytas Vilnius au Rhénus, la SIG Strasbourg joue de nouveau à domicile ce samedi, face à l'Elan Béarnais en Jeep ELITE. "Nous avons perdu plusieurs fois à la maison et il faut stopper ça, annonce Lassi Tuovi sur sigstrasbourg.fr. Le dernier match contre Peristeri a donné quelques espoirs sur ce que nous pouvons faire. A nous de le mettre à profit pour gagner face à Pau." Mais sans enchaîner les rencontres, il est difficile de trouver ses repères. Alors qu'en face l'EBPLO a joué lors des deux derniers week-ends.

"Je ne veux pas mentir. Ce n’est pas facile pour les joueurs d’avoir une longue pause et notamment après une victoire comme celle face à Peristeri. Si je venais pour dire que c’est une bonne chose d’avoir 10 jours pour s’entraîner avant la pause de Noël, je mentirai. Mais nous avons géré le programme et trouvé des astuces pour ne pas leur proposer tous les jours la même chose. Nous avons essayé de garder la motivation des joueurs et depuis deux ou trois jours nous sommes dans une phase plus « normale » de la préparation du match."