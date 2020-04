Lassi Tuovi coach de Strasbourg jusqu'en 2022

La signature d'Henrik Dettmann à Strasbourg à l'été 2016 aura eu du bon. Si ce dernier a été remercié au bout de quelques semaines de compétition (à la Toussaint 2016), il a ramené dans ses valises un jeune assistant dénommé Lassi Tuovi. Ce dernier, conservé comme assistant de Vincent Collet, est revenu à la SIG à l'été 2018 après une saison au BCM Gravelines-Dunkerque. Il a pris la succession de Vincent Collet fin janvier lorsque ce dernier a été écarté à son tour, en raison de mauvais résultats. D'abord confirmé jusqu'à la fin de la saison 2019/20, actuellement suspendue à cause du coronavirus, il vient d'être prolongé pour les deux prochaines saisons.

Une meilleure anticipation sportive, la SIG en avait grandement besoin

Après avoir officialisé la signature du directeur sportif Nicola Alberani, qui a milité pour la prolongation de Lassi Tuovi, la SIG continue d'avancer sur son futur et ainsi de donner de la visibilité aux joueurs, agents, partenaires, supporters etc.

"Tout d’abord je tiens à dire que je suis reconnaissant de l’opportunité et de la confiance dont me font preuve le président Martial Bellon et les membres du directoire du club, a commenté Lassi Tuovi sur sigstrasbourg.fr. Depuis le mois de février, j’ai réellement senti une confiance et un soutien fort de leur part. Les négociations concernant cette prolongation ont été assez simples car nous avions des intérêts communs. De plus, depuis que je suis à Strasbourg, tout le temps passé ici dans ce club, mais aussi dans cette ville, a été extraordinaire et je suis réellement fier d’être l’entraîneur d’un club historique comme la SIG Strasbourg. Je suis très excité à l’idée de commencer à construire un nouveau départ pour la SIG Strasbourg. Je suis très heureux et en même temps très humble au regard du travail qui se présente devant moi.

Nicola et moi apporterons à coup sûr une nouvelle énergie et de nouvelles perspectives aux bases déjà existantes. Je suis aussi très intéressé par le fait, qu’avec Nicola, nous allons essayer d’aider et d’améliorer certains aspects, non seulement sur le terrain mais également dans d’autres secteurs de la structure. La saison 2019/20 est toujours en cours mais bien sûr nous allons très rapidement commencer à nous pencher sur le recrutement et la structure de l’équipe version 2020/21."