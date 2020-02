Lassi Tuovi confirmé à la tête de la SIG Strasbourg jusqu'à la fin de la saison

La SIG Strasbourg a confirmé l'entraîneur Lassi Tuovi à la tête de l'équipe professionnelle jusqu'à la fin de la saison 2019/20. Ce dernier, arrivé à l'été 2016 à Strasbourg en tant qu'assistant d'Henrik Dettman, est revenu au club en 2018 après une saison d'assistant à Gravelines-Dunkerque. Le 26 janvier, il a été nommé coach par intérim de l'effectif pro suite à l'éviction de Vincent Collet.

Un spécialiste du scouting qui a rééquilibré l'équipe

Aux commandes d'une équipe largement diminuée du fait des blessures, départs et mises à pied, il a réussi à gagner une rencontre importante contre Limoges avant la Leaders Cup. Depuis, il a fait venir deux joueurs pour rééquilibrer l'effectif.

"Lassi a accepté de prendre en main l’équipe dans une période difficile. Il a été immédiatement accepté par les joueurs, a réagi le président Martial Bellon. Dès lors que l’équipe est complétée avec l’arrivée de deux nouveaux joueurs qu’il a choisis, je ne doute pas qu’il va insuffler un nouvel état d’esprit et une nouvelle dynamique pour relancer l’équipe. Nous connaissons son engagement et ses compétences et nous avons décidé de lui faire confiance jusqu’à la fin de la saison."