Laurent Legname : « Peu d'erreurs malgré la fatigue »

Les Dijonnais ont marqué le coup samedi soir à l'occasion de leur venue sur le parquet des Metropolitans 92. Les hommes de Laurent Legmane ont opposé une grosse défense qui a notamment sorti Briante Weber de son match, et ont attendu le troisième quart-temps pour passer une série et prendre alors 14 longueurs d'avance.

« Nous avons une certaine constance dans l’agressivité défensive qui finit par user l’équipe adverse. Le jeu offensif de Boulogne-Levallois, on a réussi à le limiter. On y allé avec le cœur. Quand on est dans nos standards, on sait que ça va être un match serré; on attend juste que l’équipe en face craque un peu pour prendre l’avantage. Nous avons attendu pour passer devant et gérer ensuite la fin de partie, a résumé après la rencontre Axel Julien qui a également mentionné la patte de Laurent Legname : « Il a une façon de voir les choses qu’on a adopté. Chacun connaît sa place et sait ce qu’il a à faire ».