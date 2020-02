Laurent Legname : "Ce n'est pas que le fruit que de cette année"

Coach de la JDA Dijon depuis 2015, Laurent Legname a fait progresser l'équipe année après année. Jusqu'à en faire une des toutes meilleures formations françaises cette saison, avec un titre, enfin, dimanche lors de la Leaders Cup 2020. C'est l'aboutissement de tout un travail pour le technicien varois et son groupe, même s'ils rêvent secrètement de faire durer le plaisir en championnat, en Coupe de France ainsi qu'en Ligue des Champions.

"C'est très difficile d'exprimer par des mots ce que je ressens, a-t-il avoué devant la presse après la rencontre. Il y a tellement de choses derrière ce titre, le premier c'est ce groupe de joueurs magnifiques qui le compose. Avant d'être de bons basketteurs, ce sont vraiment des mecs biens, avec qui on peut avancer. Ce titre, c'est vraiment leur récompense. Ensuite il y a bien sûr leurs qualités basket, d'un point de vue individuel et leur qualité d'écoute, leur façon d'adhérer à ce que je propose au quotidien avec mon staff. Ce titre, c'est simplement fabuleux, à la fois pour les joueurs car ils méritent. Ils ont montré que lorsqu'on avait une âme, un collectif offensif, défensif, qu'on fait beaucoup de sacrifices, de travail et d'investissement, on peut arriver à ce résultat là. Ce n'est pas que le fruit que de cette année, mais même de plusieurs saisons... On sait que les titres sont tellement durs à prendre, surtout maintenant avec l'hégémonie de Monaco et de l'ASVEL. De l'avoir fait ce soir en ayant battu coup sur coup ces deux équipes, c'est simplement incroyable et amplement mérité pour mes joueurs."