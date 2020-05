Laurent Legname : "Construire mon projet avec une grosse part de JFL"

JEEP ÉLITE

L'une des pièces centrales de son effectif prolongées avec l'accord d'Axel Julien de rester un an de plus à la JDA Dijon, l'entraîneur Laurent Legname s'intéresse maintenant à d'autres dossiers. Dans Le Bien Public, le technicien varois annonce vouloir faire venir d'autres joueurs formés localement (JFL) pour compléter son noyau dur, même si Jérémy Leloup et Abdoulaye Loum (avec qui le club bourguignon négocie) sont en fin de contrat, alors qu'Alexandre Chassang possède une dernière année en option.

"Mon objectif n°1 est de construire un projet avec une grosse part de JFL, explique l'ancien coach du HTV. J'ai envie de faire quelque chose qui a rarement été fait, ou pas, récemment. Pourquoi pas en avoir 5, 6 voire 7 si on repart avec 9 joueurs, et les responsabiliser ? Je pense que cela peut-être un projet excitant pour eux, pour les partenaires et le public qui pourraient s'identifier à eux... J'ai envie de voir ce qu'on pourrait faire avec ce type d'équipe, je me bats pour ça. Après ça ne dépend pas que de moi, je ne sais pas si je vais y arriver."

Car Dijon, qui n'est pas un des clubs les plus fortunés de France, souhaitait par exemple convaincre Lahaou Konaté de les rejoindre. Mais celui qui a évolué à Tenerife en Espagne en 2019/20 n'est pas dans les moyens de la JDA. Reste à savoir en plus de l'éventuel quatuor Julien - Leloup - Loum - Chassang qui seraient susceptibles de venir et accessibles financièrement au club bourguignon ? Par le passé, d'autres JFL ont passé un cap en Bourgogne, comme Valentin Bigote et Jacques Alingué.

Voici une liste non exhaustive de JFL libres ayant ce profil : Boris Dallo, Jean-Frédéric Morency, Jérémy Nzeulie, Jean-Michel Mipoka, Alpha Kaba, Alain Koffi, Mickaël Gelabale, Digué Diawara, Cyrille Eliezer-Vanerot, Stéphane Gombauld, Bruno Cingala-Mata, Carl Ponsar, Gauthier Denis...

En fin de contrat avec Dijon, Abdoulaye Loum discute avec le club pour y prolonger (photo : Sébastien Grasset)