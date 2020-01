Laurent Legname : "Il faudra être plus constant"

Samedi soir, Dijon a signé sa 10e victoire de suite à l'extérieur en Jeep ELITE. Non sans mal. Les Bourguignons se sont imposés 88 à 80 sur le parquet de Gravelines pour la 20e journée de Jeep ELITE. Face à un Trey Lewis en feu (30 points à 8/10 à 3-points), la JDA a su refaire l'écart lors du dernier quart-temps.

"On fait deux bons quart-temps défensivement, le premier et le dernier, a commenté le coach Laurent Legname au micro du Bien Public. On avait pris 10 points d’avance, mais on les a laissés revenir. On leur a donné confiance en début de 2e quart-temps, alors que le 1er quart était vraiment excellent. Il faudra être plus constant sur les prochains matches. On est aussi tombé sur un joueur en feu. Mais on a su s’adapter et bien faire bouger la balle pour réaliser cette belle performance."