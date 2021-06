Laurent Legname : "Il n'y a plus de de superlatifs pour décrire ce que les joueurs ont fait"

Si la JDA Dijon n'est pas sacrée championne de France 2021, cette première place de la saison régulière (avec 27 victoires en 34 matches) en a tout l'air. Car les Bourguignons ont fini devant une équipe d'EuroLeague, l'ASVEL (qu'ils ont battu deux fois), et le vainqueur de l'EuroCup, Monaco (qu'ils ont battu une fois). Alors qu'il va quitter le club cet été pour rejoindre la JL Bourg, l'entraîneur Laurent Legname ne pouvait être que fier au moment de revenir sur la victoire finale contre Le Portel (73-57), dans Le Bien Public.

"Je pense qu'il n'y a plus de de superlatifs pour décrire ce qu’ils ont fait, Depuis le 5-6 août, on n'a pas eu de break, ça fait presque 11 mois, et ce match de Nijni Novgorod pour se qualifier pour le Final 8 de la BCL où on décroche un bronze historique. Il y a aussi une finale de Coupe de France, et ces 27 victoires. On ne pensait pas que c’était possible, dans cette année compliquée pour tout le monde, avec les huis clos, mais on a puisé dans les ressources physiques et mentales, pour enchaîner depuis deux mois et demi, et se remobiliser après les défaites. je tire un énorme coup de chapeau aux joueurs, je suis très fier d’eux et très content, je remercie Fred (Wiscart-Goetz), Vincent (Dumestre), Eric (Chavance), Patrick (Haessig)... Et puis ce groupe de 12 mecs super, avec toujours l’envie de se dépasser, de donner plus. C'est incroyable, on a confirmé les saisons précédentes, et le premier de la saison régulière de la saison 2020-2021, pour l'éternité ce sera la JDA Dijon."