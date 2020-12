Laurent Legname : "Je suis très content et fier de mes joueurs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Devant du début à la fin, la JDA Dijon a livré un bon match face à la JL Bourg, un redoutable adversaire et concurrent au podium. "C'était un gros test, je pense que la prestation de mes joueurs est remarquable", a salué Laurent Legname dans les colonnes du Bien Public. Le technicien bourguignon a aussi souligné "l'envie et l'abnégation" de ses protégés. Des valeurs qui caractérisent cette équipe au fil des saisons, et auxquelles le coach est très attaché.



Saluant la prestation défensive des siens qui avaient réussi le tour de force d'encaisser seulement 48 points après 3 quart-temps - bien que le dernier quart-temps fut à sens unique pour les burgiens (9-23) -, Laurent Legname se disait fier de ses protégés. "Laisser cette équipe à 71 points prouve cette débauche d'énergie et cette défense collective. Je leur ai dit dans le vestiaire, je suis très content et fier d'eux ce soir".

Savo Vucevic : "On n'a pas eu de réaction"

De l'énergie, il en aura sans doute manqué à la JL Bourg dans ce choc, comme le relevait Savo Vucevic toujours au micro du Bien Public. "Les équipes qui jouent contre nous sont peut-être un peu meilleures que nous en ce moment, avec un peu plus de fraîcheur". Privée de Zack Wright et avec un Kadeem Allen rapidement sanctionné, la Jeu a eu la vie compliquée au palais des sports Jean-Michel Geoffray. "On savait comment jouait Dijon mais on n'a pas eu de réaction. On a joué pendant 40 minutes sur le même rythme. Contre une équipe comme Dijon on le paye cash."

Avec un bon bilan en Jeep ÉLITE, la JL Bourg essayera de finir l'année 2020 sur une bonne note avec un déplacement à Badalone (Espagne) en EuroCup, le 30 décembre.