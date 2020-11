Laurent Legname : "On doit être plus constants dans la rigueur, la concentration et la dureté"

Il a fallu attendre la 30e journée de Jeep ELITE pour que la JDA Dijon perde enfin un match de championnat. Alors certes, c'est un match avancé, et l'équipe n'avait gagné que 5 matchs jusqu'ici. Mais malgré la défaite dans la Principauté, la formation bourguignonne a encore montré ses capacité. Avec un seul meneur en l'absence de David Holston, et face à une grosse armada au complet, les Dijonnais sont mieux partis (8-17). Ils ont toutefois déjoué lorsque les locaux ont fortement augmenté leur agressivité défensive. A la mi-temps (38-29), l'écart était fait. Malgré ses efforts, la JDA n'est pas parvenue à revenir (70-62, score final).

"Dans les matchs de haut niveau face à une équipe de top niveau, il faut faire le moins d'erreurs possibles, a rappelé le coach vaincu Laurent Legname. On s'est mis à déjouer un peu dans le deuxième quart-temps, ils ont monté le curseur défensif et ça a occasionné des pertes de balles de notre part. Quand on est à -10 à l'extérieur face à une équipe de ce niveau c'est très difficile de revenir. On doit être plus constants dans la rigueur, la concentration et la dureté sur quarante minutes."