Laurent Legname : "On perd le match sur les 4 minutes avant la mi-temps"

Face à une équipe de l'ASVEL limitée à 8 joueurs avec le départ de plusieurs joueurs internationaux, la JDA Dijon, première de la saison régulière de Jeep ELITE, faisait presque figure de favorite samedi lors de la finale des phases finales. Mais l'équipe de Laurent Legname a été dominée par l'ASVEL qui a très bien ciblé ses failles, coupant la paire David Holston - Axel Julien du reste du collectif. Après la rencontre, le technicien varois, déjà battu en finale de la Coupe de France par ces mêmes Rhodaniens, est revenu sur cette ultime défaite, qui n'enlève en rien l'immense saison 2020-2021 réalisée par ses troupes.

"On savait que pour espérer gagner ce genre de match, il fallait que tout le monde soit à son meilleur niveau. Avec notre effectif restreint, on voit vite la différence quand nos joueurs leaders ne sont pas à leur meilleur niveau. Malgré ça, on était plutôt bien dans le match. On perd le match sur les 4 minutes avant la mi-temps, où malheureusement on oublie les fondamentaux défensifs. Défensivement on a manqué de jus. On a fait beaucoup trop d’erreurs. Je félicite l’ASVEL pour son titre. J’ai un petit clin d’œil à Paul Lacombe, qui mérite ce titre. Après avoir perdu plusieurs finales, je suis content pour ce joueur talentueux, qui a un état d’esprit remarquable."