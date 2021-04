Laurent Legname (Dijon) : "Au niveau basket on a manqué un peu de tout ce samedi"

Samedi en finale de la Coupe de France, la JDA Dijon n'est pas parvenue à faire jeu égal avec l'ASVEL (défaite 77-61). Dominée à partir de la fin du premier quart-temps, les Bourguignons n'ont pas semblé en mesure de remporter ce match, eux qui avaient pris un malin plaisir depuis un an à faire déjouer la plus grosse armada du basketball français masculin. L'entraîneur de Dijon Laurent Legname l'a reconnu après le match devant la presse* :

"Sur ce match, le meilleur a gagné, il faut savoir reconnaître qu’on tombe sur plus fort. On a plutôt bien débuté, on aurait pu faire un écart plus conséquent je pense, mais on a manqué d’adresse tout au long du match. Ensuite, on les laisse revenir sur des rebonds offensifs et des phases en contre-attaque. Même si on revient bien après la pause (-5), on loupe un tir puis (Paul) Lacombe met un ave maria... Il aurait fallu qu’on fasse le match parfait, la débauche d’énergie de mes joueurs n’a pas suffi, au niveau basket on a manqué un peu de tout ce (samedi) soir, face à une équipe qui a joué à son vrai niveau. Félicitations à eux, mais je suis quand même très fier de mes joueurs, cette finale est une première pour ce groupe."