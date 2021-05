Laurent Legname (Dijon) : "C'est fabuleux de coacher un groupe comme ça"

Ces derniers matchs, Laurent Legname ne cesse de se montrer élogieux en direction de son groupe. "Grand respect à mes joueurs" après le succès contre Monaco, "on ne lâche jamais rien" après la victoire acquise au Mans, "on a réalisé une des plus belles premières mi-temps de la saison" clamait-il après le succès à Limoges, le futur entraîneur de la JL Bourg s'est une fois de plus montré dithyrambique à l'encontre de ses joueurs après la victoire acquise hier soir à Boulogne-Levallois :

« Une fois de plus, les joueurs ont montré la force de notre collectif, l’état d’esprit de ce groupe, souligne le techicien bourguignon dans Le Bien Public. On a très vite été sanctionné par les fautes sur Chase (Simon), Jaron (Johnson), et Charles (Galliou), et les joueurs n’ont pas cédé par rapport à cela. On est resté serein, et on a puisé dans notre défense pour trouver des réponses face aux problèmes qui sont apparus ce soir. Cela prouve encore la force collective de ce groupe, et la discipline qu’ils exigent d’eux-mêmes car c’était notre 5e match en dix jours, et on l’a plutôt contrôlé pendant quarante minutes. Pour un coach, c’est fabuleux de coacher un groupe comme ça »