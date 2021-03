Laurent Legname (Dijon) : "C'est un véritable exploit"

Mardi soir, la JDA Dijon s'est imposée 84 à 76 sur le parquet de l'ASVEL. Face à une équipe lancée par ses récentes bonnes prestations en EuroLeague, la formation de Laurent Legname a repris la compétition par une victoire chez le grand favori de la Jeep ELITE. Un succès que le technicien varois a qualifié "d'exploit" dans Le Bien Public :

"Quand on voit leur dynamique actuelle, c'est un véritable exploit ! Les joueurs ont été admirables dans l’engagement, dans le combat. Il fallait tenir pendant 40 minutes, et on a tenu. On a été très cohérent, en impactant aussi bien intérieur qu'extérieur. On a limité les ballons perdus à 10, alors qu'on était un peu plus haut les derniers matches. Tout le monde a apporté : c'est un véritable exploit qui fait du bien, valide le travail, et j'espère qu'il va donner de la confiance pour la suite."