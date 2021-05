Laurent Legname (Dijon) : "On ne lâche jamais rien"

Longtemps menée au score samedi soir au Mans, Dijon a fini par s'imposer 86 à 80 malgré la sortie de David Holston (préservé à cause d'une gêne à l'adducteur). Après leur triomphe contre Monaco mercredi soir, les Bourguignons ont su trouver les réserves pour aller chercher une précieuse victoire à l'extérieur. Un succès qui rend fier leur entraîneur Laurent Legname, qui s'est exprimé devant la presse* après la rencontre :

"Une fois de plus, c’est la preuve tout simplement de l’état d’esprit qui règne dans ce groupe. On ne lâche jamais rien, on savait qu’on allait jouer contre une bonne équipe. En première mi-temps, on n’arrivait pas à jouer notre jeu habituel, on a eu jusqu’à moins 19 mais on revient à -13 à la mi-temps. Il fallait faire des efforts et se retrouver défensivement, ce que les joueurs ont fait malgré l’absence de David (Holston) en deuxième mi-temps, on a prouvé que les joueurs ont un cœur énorme. En seconde période, notre jeu collectif offensif a permis de retrouver l’adresse qu’on avait perdu en 1ère mi-temps. Après Monaco, je suis très fier de cette équipe. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. On a pu s’appuyer sur un collectif et on espère avoir David dès lundi contre Orléans qui a eu une semaine pour préparer ce match et qui reste sur 5 victoires de suite."